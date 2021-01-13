توجيه مهم من سفارة المملكة بشأن السفر للولايات المتحدة

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أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه على الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، تقديم شهادة فحص بنتيجة سلبية لفيروس كورونا، قبل موعد السفر بـ3 أيام.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه بدءًا من 26 يناير المقبل، يتوجب عليهم تقديم شهادة فحص بنتيجة سلبية لفيروس كورونا، قبل موعد السفر بـ3 أيام، طبقًا لاشتراطات السلطات الأمريكية”.