«الداخلية» تجدد تحذيرها من تجمعات العزاء والحفلات لأكثر من 50 شخصًا

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الداخلية مجدداً من مخالفة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، من خلال التجمعات في المناسبات الاجتماعية.

وقالت الوزارة عبر انفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر: “إن التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها، لأكثر من (50) شخصًا، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)”.

وأوضحت أن عقوبة المنشأة أو المسؤول عن هذه المخالفة في المرة الأولى غرامة 40 ألف ريال، وتكون عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك غرامة خمسة آلاف ريال.

وأشارت إلى أنه في المرة الثالثة، تتم مضاعفة العقوبة للمنشأة ،أو المسؤول ، وكذلك للحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك .

أما في المرة الثالثة ، تتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول ، والحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك للنيابة العامة .