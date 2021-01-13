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بالصور.. «مدني حائل» ينتشل جثمان شاب من سد «وادي الأديرع»

بالصور.. «مدني حائل» ينتشل جثمان شاب من سد «وادي الأديرع»
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة حائل، من العثور على جثة شاب فُقد خلال هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرا.

وأوضحت “الدفاع المدني” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم انتشال جثمان الشاب من سد وادي الأديرع.

وكانت الجهات الأمنية والهلال الأحمر وأمانة المنطقة والفرق التطوعية قد شاركت في أعمال البحث.

ودعا “الدفاع المدني” الجميع لتوخي الحذر من المخاطر المحتملة خلال هطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

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