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رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد
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تواصل- وكالات:

قدم رئيس الوزراء في دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وجاءت الاستقالة عقب ساعات فقط من تقدم وزراء الحكومة باستقالتهم لرئيس الوزراء ووضعوها تحت تصرفه.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن ذلك جاء في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة، في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية.

وفي الثامن من ديسمبر، أصدر أمير الكويت الشيخ قرارا أميريا بإعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء.

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