وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض.

وأوضحت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد إداري ثانٍ: شهادة الدبلوم في أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة البكالوريوس.

– أمين مكتبة (للنساء): شهادة البكالوريوس في تخصص علوم المكتبات والمعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

وأشارت الجامعة، إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.