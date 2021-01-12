بشرى سارة.. لقاح فايزر يعمل بفعالية ضد «كورونا المتحور»

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى أن لقاح “فايزر بيونتك” المضاد لكورونا، يعمل بفعالية ضد سلالات الفيروس المتحورة، التي ظهرت قبل أسابيع في بريطانيا وجنوب إفريقيا ثم انتشرت في دول أخرى حول العالم.

وتعطي هذه الدراسة المزيد من الأمل على طريق مواجهة المرض الذي شل العالم وأثار موجة من القلق بين بلدانه.

وتعاونت شركة “فايزر” الأميركية مع باحثين من جامعة تكساس الأميركية لإجراء اختبارات معملية، لمعرفة إن كانت الطفرة الجديدة التي تغير شكل البروتينات المحيطة بالفيروس تعيق قدرات اللقاح، حسب شبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

واستخدم الباحثون عينات دم من 20 شخصا تلقوا لقاح “فايزر بيونتك”، وفي المعمل نجحت الأجسام المضادة التي تكونت لديهم في صد الفيروس المتحور.

ورغم صغر حجم العينة، فإن فيليب دورميتسر كبير المسؤولين العلميين في “فايزر” وصف النتائج بأنها “اكتشاف مطمئن للغاية، على الأقل أن هذه الطفرة التي كانت واحدة من أكثر الأشياء التي تقلق الناس، لا تبدو مشكلة أمام اللقاح”.

وأوضح دورميتسر أن “هذه ليست سوى بداية للمراقبة المستمرة لتحورات الفيروس، لمعرفة ما إذا كان أي منها قد يؤثر على قدرات اللقاح”.

وتدعم هذه النتائج إجماعا عاما من خبراء آخرين، على أن اللقاحات المعتمدة تظل فعالة ضد فيروس كورونا المستجد، حتى في حالة تحوره.