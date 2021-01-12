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تونس تعلن حظرًا شاملًا وتعلق الدراسة لمواجهة كورونا

تونس تعلن حظرًا شاملًا وتعلق الدراسة لمواجهة كورونا
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تواصل – وكالات:

أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، حظر صحي شامل بداية من الخميس 14 يناير وحتى الأحد 17 يناير.

وقال مهدي في تصريحات نقلتها إذاعة “موزاييك التونسية” إنه سيتم تقديم موعد حظر التجوال ليصبح من الرابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا خلال أيام الحظر الشامل.

كما تقرر تعليق كامل الدارسة في كل المستويات انطلاقًا من يوم الأربعاء بعد انتهاء الدروس، إلى غاية 24 يناير.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في تونس 162 ألفًا و350 حالة ووفاة 5284 حالة، فيما تعافى 119446 شخصًا حتى يوم أمس الإثنين 11 يناير.

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