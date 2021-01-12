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مقاطع تحبس الأنفاس.. إنقاذ طفل سقط في حفرة عميقة بجبل الوهيبية بحائل

مقاطع تحبس الأنفاس.. إنقاذ طفل سقط في حفرة عميقة بجبل الوهيبية بحائل
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إنقاذ طفل صغير سقط في حفرة عميقة على جبل بالوهيبية جنوب حائل أثناء اللعب بعيدًا عن والديه.

وأظهر المقطع عمق الحفرة والظلام الدامس بداخلها، حيث لم يكن يظهر سوى أيدي الطفل الصغير، وحاول أحد رجال الدفاع المدني النزول ولكن ضيق الحفرة حال دون ذلك، ليحاول شخص آخر أقل وزناً وأنحف في الجسم، لتتكلل الجهود بالنجاح بتوفيق الله.

ووثق المقطع جهود رجال الدفاع المدني التي تكللت بالنجاح وفور إنقاذ الطفل وخروجه سليماً معافى، حمله أحد الأشخاص ويبدو أنه والده وسط فرحة الحضور.

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