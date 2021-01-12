كشف ملابسات سرقة مركبة في وضع التشغيل بمكة

تواصل – واس:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، من القبض على شخص سرق مركبة أثناء توقفها أمام أحد المحال.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي بأنه إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لسرقة مركبة شخص بعد ترجله منها وتركه لها في حالة التشغيل أثناء توقفه أمام أحد المحال التجارية بمحافظة جدة، فقد أسفرت -بفضل الله – المتابعة الأمنية لشرطة المحافظة من تحديد هويته والقبض عليه، واسترداد المركبة المسروقة، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الرابع.

وأضاف الرائد محمد الغامدي أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.