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«متحدث الصحة» يوجه رسالة جديدة للمشككين في فاعلية لقاح «كورونا» (فيديو)

«متحدث الصحة» يوجه رسالة جديدة للمشككين في فاعلية لقاح «كورونا» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي رسالة جديدة للمشككين في فاعلية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

 وقال في لقاء مع “الإخبارية”  إن الإشاعات حول لقاح كورونا غير صحيحة، وإن المشككين في فاعلية اللقاح سنراهم غدا في صفوف الانتظار لتلقيه.

 وأوضح أنه في بداية الجائحة كان البعض يتحدثون عن خلطات على أنها علاج لفيروس كورونا، وأنهم هم أنفسهم من يأتون اليوم ويصدرون إشاعات عنه من نمط مختلف.

 وأِشار إلى أن هؤلاء يواكبون كل مرحلة، في حين أن مئات الآلاف والملايين يتلقون اللقاح الآن حول العالم ويكسبون مناعة.

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