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«فترة ترامب انتهت» عبارة على موقع الخارجية الأمريكية.. فتح تحقيق لكشف الملابسات

«فترة ترامب انتهت» عبارة على موقع الخارجية الأمريكية.. فتح تحقيق لكشف الملابسات
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تواصل – وكالات:

“فترة ترامب انتهت” عبارة كُتبت على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، وأثارت حالة من الجدل حيث تعني أن ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهت يوم الإثنين 11 يناير، في حين أن ولاية ترامب تنتهي رسميًّا وفق الدستور ظهر يوم 20 يناير 2021، في مراسم تسليم الإدارة إلى الرئيس الجديد جو بايدن.

وجاء في نص العبارة الغامضة “انتهت اليوم 11 يناير 2021 الساعة السابعة و48 دقيقة و41 ثانية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، ومن غير المعروف كيف ظهرت هذه العبارة، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الإثنين أن الوزير مايك بومبيو أمر بإجراء تحقيق داخلي بعدما قام “موظف ناقم” بتغيير المعلومات الشخصية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، وفق ما أفاد موقع “باز فيد” عن مصدرَين في الوزارة.

وقال مصدر آخر إن وزير الخارجية مايك بومبيو أمر بإجراء تحقيق داخلي في الأمر، يشمل المتدربين والموظفين الذين يغادرون وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع والتالي قبل الانتقال إلى إدارة بايدن.

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