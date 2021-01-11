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رغم توفر اللقاحات.. تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن «مناعة القطيع»

رغم توفر اللقاحات.. تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن «مناعة القطيع»
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تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن مناعة القطيع لن تتحقق سنة 2021، على الرغم من توفر لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقال كبير علماء المنظمة، وفقا لـ”رويترز”: “إننا لن نحقق أي مستوى من مناعة القطيع في عام 2021”.

يذكر أن أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، كان قد قال في 31 ديسمبر إنه يتوقع أن تصل البلاد إلى قدر من المناعة الجماعية أو ما يعرف بمناعة القطيع من خلال اللقاحات، ما يسمح بعودة “بعض مظاهر الحياة الطبيعية” بحلول خريف 2021.

من جهته، قال سلفادور إيلا وزير الصحة الإسباني في ديسمبر الماضي إن بلاده قد تحقق مناعة القطيع من كورونا بحلول نهاية صيف 2021 إذا تم تطعيم عدد كاف من الناس بحلول ذلك الوقت.

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