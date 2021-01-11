‏«حماية المستهلك» تدعو المتضررين من ارتفاع فواتير المياه ‏للتواصل معها

تواصل – فريق التحرير :

دعت جمعية حماية المستهلك المتضررين من ارتفاع ‏فواتير المياه للمسارعة بتعبئة النموذج الإلكتروني (هنا)، بالاسم ‏والعنوان ورقم الهوية والجنسية والمنطقة ورقم الجوال.‏

وأكدت “حماية المستهلك”، أنه تم الاتفاق مع شركة المياه الوطنية على حصر ‏البلاغات الواردة للجمعية ومعالجتها خلال أسبوع، وذلك انطلاقاً من حرص الجمعية على العناية بحقوق ‏المستهلكين.

وكان الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، صالح اليوسف، ‏قد أوضح أن الجمعية تلقت بالفعل 280 شكوى بشأن الفواتير ‏التقديرية، وأنه سيتم التواصل مع أصحابها لمعرفة ما إذا كانت ‏مشكلتهم قد تم حلها من عدمه.‏