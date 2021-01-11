‏«حماية المستهلك» تدعو المتضررين من ارتفاع فواتير المياه ‏للتواصل معها

تواصل – فريق التحرير :
دعت جمعية حماية المستهلك المتضررين من ارتفاع فواتير المياه للمسارعة بتعبئة النموذج الإلكتروني (هنا)، بالاسم والعنوان ورقم الهوية والجنسية والمنطقة ورقم الجوال.
وأكدت “حماية المستهلك”، أنه تم الاتفاق مع شركة المياه الوطنية على حصر البلاغات الواردة للجمعية ومعالجتها خلال أسبوع، وذلك انطلاقاً من حرص الجمعية على العناية بحقوق المستهلكين.
وكان الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، صالح اليوسف، قد أوضح أن الجمعية تلقت بالفعل 280 شكوى بشأن الفواتير التقديرية، وأنه سيتم التواصل مع أصحابها لمعرفة ما إذا كانت مشكلتهم قد تم حلها من عدمه.