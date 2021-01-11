«الحصيني» يتوقع موجة برد قوية تضرب الرياض.. تستمر 3 أيام

تواصل – فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تعرض الرياض لموجة برد قوية تستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشيئة الله.
وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “موجة برد شبه قوية من الثلاثاء 1442/5/28هـ ومتوقع استمرارها ثلاثة أيام- إلا أن يصرفها الله -وهي أقوى موجة برد تؤثر على منطقة الرياض منذ دخول شتاء هذا العام 1442هـ”.
وأضاف عبدالعزيز الحصيني: “متوقع أن تتراوح الصغرى بين “2” إلى”6″ درجة مئوية مع فرصة تشكل الصقيع خارج مدنها – أما باقي المناطق فستكون الحرارة حول معدلاتها في الشتاء”.
موجة برد شبه قوية من الثلاثاء 1442/5/28هـ ومتوقع استمرارها ثلاثة ايام- الا ان يصرفها الله -وهي أقوى موجة برد تؤثر على منطقة الرياض منذ دخول شتاء هذا العام 1442هـ متوقع ان تتراوح الصغرى بين "2"الى"6" درجة مئوية مع فرصة تشكل الصقيع خارج مدنها – باقي المناطق حول معدلاتها في الشتاءpic.twitter.com/VXdZW5aBKX
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini)January 10, 2021