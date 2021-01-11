«الحصيني» يتوقع موجة برد قوية تضرب الرياض.. تستمر 3 أيام

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تعرض الرياض لموجة برد قوية تستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشيئة الله.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “‏موجة برد شبه قوية من الثلاثاء 1442/5/28هـ ومتوقع استمرارها ثلاثة أيام- إلا أن يصرفها الله -وهي أقوى موجة برد تؤثر على منطقة الرياض منذ دخول شتاء هذا العام 1442هـ”.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني: “متوقع أن تتراوح الصغرى بين “2” إلى”6″ درجة مئوية مع فرصة تشكل الصقيع خارج مدنها – أما باقي المناطق فستكون الحرارة حول معدلاتها في الشتاء”.