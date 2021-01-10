جدة.. ضبط مواطن و3 وافدين اعتدوا على مقيم وسلبوه 140 ألف ريال

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، من القبض على مواطن وثلاثة مُقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ لتورطهم في واقعة اعتداء وسلب أحد الأشخاص.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المُتهمين بعد ارتكاب جريمة اعتـداء على مُقيم وسلب مبلغ 140 ألف ريال كان بحوزته وهو قيمة مشتريات لصاحب العمل.

وأضاف الغامدي أنه جرى إيقاف المُتهمين واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.