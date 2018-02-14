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«الأرصاد» تتوقع: تقلبات جوية «عنيفة» في عدة مناطق لمدة 5 أيام
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تواصل- فريق التحرير:

توقعت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية من يوم غد الخميس إلى الاثنين المقبل.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق وسط وشمال وأجزاء من غرب المملكة تصل سرعتها إلى أكثر من (45 كم/س) تنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من (2كم).

وتوقعت الهيئة هطول أمطار رعدية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف و تبوك “تشمل الأجزاء الساحلية منها” (قد تكون متوسطة إلى غزيرة) وتمتد الأمطار الرعدية لتؤثر على منطقة المدينة المنورة “تشمل الأجزاء الساحلية منها” ومنطقة حائل من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة، ومن ثم تؤثر على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقتي الرياض والشرقية اعتباراً من يوم السبت. بينما تتواجد تشكيلات من السحب على منطقة مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية) قد تهطل منها أمطار خفيفة يومي السبت والأحد.

في حين يتوقع استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى أكثر من (60كم/س) وتنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من (1كم) على منطقة الحدود الشمالية (طريف، عرعر ورفحاء) ومنطقة الجوف (القريات، طبرجل وسكاكا) والأجزاء الشمالية من منطقة تبوك يوم الأحد.

يعقب ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة مع تحول الرياح إلى شمالية نشطة السرعة، اعتباراً من مساء يوم الأحد على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة.

وتأمل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الجميع توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، كما تدعو الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي و وسائل التواصل الاجتماعي.

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