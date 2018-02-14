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توقعات أمريكية باستهداف مصالحها في العراق من قبل ميليشيات موالية لإيران

توقعات أمريكية باستهداف مصالحها في العراق من قبل ميليشيات موالية لإيران
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تواصل – سامر محمد:

ناقشت الاستخبارات الأمريكية مساء أمس في جلسة استماع بلجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تقييمها للتهديدات العالمية المتوقعة.

وتوقع التقرير مهاجمة الميليشيات الشيعية في العراق لأهداف أمريكية، اعتقادا منهم أن التواجد الأمني الأمريكي لم تعد هناك حاجة إليه، بشكل يدعم هدف إيران في تقليص النفوذ الأمريكي بالعراق.

وأشارت وكالة أنباء أسوشيتد برس إلى أن التقرير الذي شمل 28 ورقة تناول قضايا متنوعة كالتدخل الروسي المحتمل في الانتخابات التشريعية القادمة بالولايات المتحدة، وخطر الدخول في صراع مع كوريا الشمالية وهو أعلى اليوم من أي وقت منذ نهاية الحرب الباردة.

وذكرت أن التقييم تناول الصراع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وتصاعد الخطر الذي تشكله محاولات إيران لامتلاك أسلحة الدمار الشامل.

وتحدثت عن أن التقرير توقع إجراء كوريا مزيدا من التجارب الصاروخية العام الجاري وعدم تفاوضها للتخلي عن قدراتها النووية.

 

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