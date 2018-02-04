ضبط مواطنَين امتهنا سرقة المنازل والمحلات في القريات

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت شرطة منطقة الجوف مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر امتهنا سرقة المنازل والمحلات في محافظة القريات.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أن شرطة محافظة القريات تمكنت من ضبط مواطنين بالعقد الثاني من العمر، بعد ثبوت تورطهما بعدد من السرقات (منازل، ومحلات، وأغنام)، كذلك قضايا إطلاق نار، والاعتداء على ما دون النفس، حيث جهزت قوة المهمات والواجبات الخاصة كمين وضبط الشخصين وإيقافهم وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وأضاف النومس، أن شرطة منطقة الجوف، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي لسواء السبيل.