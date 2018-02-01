الجبير يلتقي المفوض العام لوكالة «الأونروا»

تواصل – واس:

الْتَقَى مَعَالِي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، المفوض العام لوكالة “الأونروا” بيير كرينبول؛ وَذَلِكَ على هامش الاجتماع المستأنف لمجلس جامعة الدول العَرَبِيّة على مستوى وزراء الخارجية الذي تستضيفه العاصمة المِصْرِيّة.

وتناول اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين المَمْلَكَة العَرَبِيّة السعودية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

حضر اللقاء مَعَالِي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العَرَبِيّة مندوب المَمْلَكَة الدائم لدى جامعة الدول العَرَبِيّة أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام مكتب مَعَالِي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل وَزَارَة الخارجية للشُؤُون الدَّوْلِيَّة المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.