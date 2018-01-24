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التعليم تطبق 5 إجراءات جديدة لتأمين منسوبي ومنشآت التعليم

التعليم تطبق 5 إجراءات جديدة لتأمين منسوبي ومنشآت التعليم
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تواصل – متابعات

أعلنت وزارة التعليم مؤخراً عن 5 إجراءات تهدف لتأمين أمن وسلامة منسوبي ومنشآت الوزارة، تمثلت في تشكيل لجنة دائمة تضم في عضويتها 4 إدارات، تعنى بمتابعة حالات الاعتداء على منسوبي التعليم.

كما أكدت الوزارة أن من ضمن الإجراءات أيضا البدء بتنفيذ مشروع لاستبدال بوابي المدارس بحراسات، وتحويل 5000 وظيفة مستخدم على وظائف حراس، وتوزيعهم على إدارات التعليم، وإنشاء صالات مستقلة عن الفصول الدراسية في مقدمة المدارس لاستقبال أولياء الأمور والزائرين.

ووفقا للمشرف العام على الإدارة العامة للأمن والسلامة بوزارة التعليم الدكتور ماجد الحربي، فإن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع يهدف لاستبدال بوابي المدارس بحراس.

وتناول “الحربي”، وفقاً لـ”الوطن”، جهود وزارة التعليم في جوانب الأمن والسلامة المدرسية وذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها الوزارة أمس الأول لمناقشة «دليل إجراءات حماية منسوبي ومنشآت التعليم».

وأشار إلى عزم الوزارة تنفيذ مشروع إنشاء صالات استقبال في مقدمة المدرسة، لها جانبان، جانب تربوي تعليمي، والجانب الآخر أمني وتثقيفي لزوار المدرسة، إضافة إلى أن هذه الحلقة تمس شريحة كبيرة من موظفي الدولة وتمس المعلمين والمعلمات، مبيناً أن المدرسة لن تكون جاذبة للتعلم ما لم تكن آمنة.

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