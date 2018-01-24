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حيلة جديدة لميليشيا الحوثي تستهدف نهب أموال اليمنيين

حيلة جديدة لميليشيا الحوثي تستهدف نهب أموال اليمنيين
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تواصل – وكالات

كشفت تقارير إعلامية عن خدعة وحيلة جديدة تمارسها ميليشيات الحوثي الانقلابية على المواطنين اليمنيين بهدف الاستيلاء على أموالهم وأموال رجال الأعمال في مناطق سيطرتهم من خلال دعوتهم للمساهمة في تأسيس شركة وطنية برأس مال ضخم يصل إلى مائة مليار ريال يمني.

وعقدت حكومة الانقلابيين الحوثيين غير المعترف بها في صنعاء، لقاءً مع رجال الأعمال في مسعى جديد لابتزازهم وبيع الوهم للمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الأربعاء.

وزعمت الميليشيا في اللقاء أنها بصدد تأسيس شركة وطنية عملاقة برأس مال ضخم يصل إلى 100 مليار ريال يمني (الدولار نحو 400 ريال)، داعية التجار ورجال الأعمال والمواطنين إلى المساهمة فيها، حيث حددت قيمة السهم بـ10 آلاف ريال.

ويقول اقتصاديون في صنعاء، إن هدف الميليشيا من هذا المسعى هو محاولة سرقة المزيد من أموال اليمنيين بعدما استنفدت الميليشيات نهب الاحتياطيات من البنك المركزي والسيولة من العملة المحلية.

وادعى وزير الصناعة والتجارة في حكومة الميليشيات عبده بشر، خلال اللقاء مع رجال الأعمال، أمس، أن “الشركة الاستثمارية للمشاريع الاستراتيجية” المزمع تأسيسها “ستُعنى بعدد المشاريع الصناعية والتنموية في مجالات مصانع الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة من النفايات، وتجميع السيارات والآلات والمعدات، والصناعات التعدينية، ومصانع مواد البناء، وصوامع الغلال، وخزانات المشتقات النفطية والغاز”.

وادعى المسؤول الحوثي، أن الشركة الوهمية التي تحاول الجماعة تسويقها للمواطنين “ستعمل أيضاً على إنشاء مشاريع البنوك التجارية والإسلامية، والتأجير التمويلي، ومشاريع اتصالات الهاتف النقال والجيل الرابع، إضافة إلى مشاريع التنمية الزراعية والثروة السمكية والحيوانية، ومراكز الصادرات، والمدن الاقتصادية والصناعية والسكنية والمقاولات الإنشائية”.

وقال إن “رأس مال الشركة سيصل إلى نحو 100 مليار ريال، وقيمة السهم الواحد فيها يصل إلى 10 آلاف ريال، وأنها ستعمل على إحداث طفرة اقتصادية في البلاد ونقلة نوعية في عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية”، على حد قوله.

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