«الشورى» يعارض «الاختلاط» باجتماعات أعضاء المجالس البلدية

تواصل – الرِّيَاض:

أسقط تصويت مجلس الشورى توصية للجنة الخدمات ورفض طلباً بالإيفاء بما تتطلبه المادة 66 من نظام المجالس البَلَدِيَّة القاضي بتحقيق الضوابط الشَّرْعِيَّة لأعْضَاء المجلس من الجنسين، وإعادة النظر فِي الفقرة (1) من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البَلَدِيَّة، طالما تحَقَّقَت الضوابط الشَّرْعِيَّة.

وحسمت أصوات الأعْضَاء توصية تسعى إِلَى إِلْغَاء حكم الفقرة الأولى من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البَلَدِيَّة التي نصت على تخصيص اجتماعات مستقلة لأعْضَاء المجالس من النساء، وربطها مع قاعة اجتماعات الرجال بدائرة تلفزيونية تفاعلية.

وعارض المجلس، إلزام أعْضَاء المجلس البلدي من النساء بالاجتماع فِي قاعة واحدة مع الأعْضَاء الرجال وصوت 57 عضواً ضد إقرار توصية الأعْضَاء لينا آل معينا، وعالية الدهلوي، ونورة المساعد فِي هذا الشأن، ولم تكفِ 64 صوتاً مؤيداً للتوصية للأخذ بها لِأنَّ الأغلبية المقررة حَسْبَ نظام الشورى بـ76 صوتاً لم تحقق.

ووافق الشورى، على تزويد الأنفاق العميقة المنفذة ضمن الخطوط السريعة فِي المدن بسلالم “مراق” من الجانبين لدواعي الأمن والسلامة، وهي توصية للعضو أحمد الزيلعي، فازت بـ78 صوتاً، كما حازت توصية العضو خالد العقيل على 79 صوتاً، وطالب المجلس عبرها الشؤون البَلَدِيَّة بتطبيق مواصفات المطبات الصناعية المعتمدة بشكل حازم لسلامة الناس والمركبات، وتخصيص رقم هاتف للإِبْلَاغ عن المطبات المخالفة، وَفْقاً لـ”الرِّيَاض”.

وتراجع محمد آل عباس، ومحمد سعيد القحطاني، عن التوصية بالربط بين إيرادات الأمانات والبلديات وبين رواتب ومكافآت الموظفين، بما يحقق العدالة ويسهم فِي استقطاب الكفاءات، كما تراجع آل عباس عن توصية طَالَبَت بدراسة تفصيلية عن المنح التي تم تنفيذها حتى تاريخ التقرير المقبل، وحالت ثمانية أصوات دون موافقة المجلس توصية العضو عبدالله الحربي التي نصت على حصر المقابر المستعملة غير المسورة، والإسراع فِي تسويرها بما يضمن حرمتها وصيانتها ومراعاة الضوابط الشَّرْعِيَّة والأمنية، وإمداد المقابر التي مَا زالت تستعمل بالخدمات والمستلزمات الضرورية، وكان المجلس مقتنعاً برد لجنة الإِسْكَان والخدمات التي أكدت تحقق مضمون التوصية.