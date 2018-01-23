بدعم خيري.. مجلس شباب الجوف يختتم مشروع «أندية الحي»

تواصل – أحمد الرمال:

اختتم مجلس شباب الجوف مشروع أندية الحي الشبابية من تنفيذ شركة الخبرات الذكية، ودعم السبيعي الخيرية والراجحي الإنسانية، من خلال أنديته الأربعة في منطقة الجوف.

وتم اختيار مجلس شباب الجوف كمركز توطين لهذا المشروع، وذلك لما يمتلكه المجلس من خبرات شبابية، حيث شارك كل من الرئيس التنفيذي للمجلس مهند الهادي وأمين اللجان حامد العوينان ضمن مشروع مراكز التوطين، والذي كان أحد أهم أهدافه هو حصول المتدربين على الرخصة الدولية في قيادة البرامج الشبابية.

وأشرف المجلس بالكامل على عدد 4 أنديه شبابية وكان عدد المستفيدين من المشروع أكثر من 250 طالباً، وتم تنفيذ خلال مدة المشروع أكثر من 60 برنامجاً تثقيفياً وتدريبياً وترفيهياً وتنمية للمهارات.

وتأتي فكرة مشروع نادي الحي الشبابي، لإنشاء بيئات حاضنة للشباب ببرامج منوعة وجاذبة بحيث تسهم في تنمية قدراتهم وبناء مهاراتهم وتعزيز أخلاقهم وقيمهم وانتمائهم لمجتمعهم.

كما يهدف المشروع الى استثمار وتوظيف طاقات وقدرات الشباب وتنميتها باتزان، وتأكيد دور الشباب في التنمية وحماية الشباب من الأفكار والتوجهات السلبية، وتكون بيئات وروابط اجتماعية بين الشباب وإكسابهم الخبرات والمهارات الجديدة.