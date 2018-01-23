بدعم خيري.. مجلس شباب الجوف يختتم مشروع «أندية الحي»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«الوزراء» يقر تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

«الوزراء» يقر تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

إصابة قاضٍ في محكمة الخرج بالرصاص أثناء خروجه للصلاة

إصابة قاضٍ في محكمة الخرج بالرصاص أثناء خروجه للصلاة

مَن الشاب الذي بُترت يداه في «حادث المدينة» المروّع؟.. شقيقه يروي التفاصيل

مَن الشاب الذي بُترت يداه في «حادث المدينة» المروّع؟.. شقيقه يروي التفاصيل

«مدى» تقدم خدمة الشراء عبر الإنترنت دون الحاجة لبطاقات ائتمان

«مدى» تقدم خدمة الشراء عبر الإنترنت دون الحاجة لبطاقات ائتمان

بدعم خيري.. مجلس شباب الجوف يختتم مشروع «أندية الحي»

بدعم خيري.. مجلس شباب الجوف يختتم مشروع «أندية الحي»
0

تواصل – أحمد الرمال:

اختتم مجلس شباب الجوف مشروع أندية الحي الشبابية من تنفيذ شركة الخبرات الذكية، ودعم السبيعي الخيرية والراجحي الإنسانية، من خلال أنديته الأربعة في منطقة الجوف.

وتم اختيار مجلس شباب الجوف كمركز توطين لهذا المشروع، وذلك لما يمتلكه المجلس من خبرات شبابية، حيث شارك كل من الرئيس التنفيذي للمجلس مهند الهادي وأمين اللجان حامد العوينان ضمن مشروع مراكز التوطين، والذي كان أحد أهم أهدافه هو حصول المتدربين على الرخصة الدولية في قيادة البرامج الشبابية.

وأشرف المجلس بالكامل على عدد 4 أنديه شبابية وكان عدد المستفيدين من المشروع أكثر من 250 طالباً، وتم تنفيذ خلال مدة المشروع أكثر من 60 برنامجاً تثقيفياً وتدريبياً وترفيهياً وتنمية للمهارات.

وتأتي فكرة مشروع نادي الحي الشبابي، لإنشاء بيئات حاضنة للشباب ببرامج منوعة وجاذبة بحيث تسهم في تنمية قدراتهم وبناء مهاراتهم وتعزيز أخلاقهم وقيمهم وانتمائهم لمجتمعهم.

كما يهدف المشروع الى استثمار وتوظيف طاقات وقدرات الشباب وتنميتها باتزان، وتأكيد دور الشباب في التنمية وحماية الشباب من الأفكار والتوجهات السلبية، وتكون بيئات وروابط اجتماعية بين الشباب وإكسابهم الخبرات والمهارات الجديدة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الخدمة المدنية»: مشروع جديد لاستثمار الكوادر البشرية بالجهات الحكومية

«الخدمة المدنية»: مشروع جديد لاستثمار الكوادر البشرية بالجهات الحكومية

وزير العمل يتفقّد الإدارات التابعة لفرع الوزارة بالجوف (صور)

وزير العمل يتفقّد الإدارات التابعة لفرع الوزارة بالجوف (صور)

الجوف.. مهرجان الزيتون يختتم فعالياته بمبيعات 11 مليون ريال

الجوف.. مهرجان الزيتون يختتم فعالياته بمبيعات 11 مليون ريال

الدفاع المدني بالجوف: انتبهوا من تقلبات الطقس

الدفاع المدني بالجوف: انتبهوا من تقلبات الطقس

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الجمعيات التعاونية.. المارد في القمقم!
مقالات

الجمعيات التعاونية.. المارد في القمقم!

المزيد
«تواصل» تنفرد بالتفاصيل الكاملة لإطلاق النار على قاضي محكمة الخرج.. وتسجيل بصوته عن الحادث
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد بالتفاصيل الكاملة لإطلاق النار على قاضي محكمة الخرج.. وتسجيل بصوته عن الحادث

المزيد
فَصْل معلم ضرب طالباً بالأحساء يثير جدلاً على «تويتر».. مغردون: إلا قطْع الأرزاق
تقارير وحوارات

فَصْل معلم ضرب طالباً بالأحساء يثير جدلاً على «تويتر».. مغردون: إلا قطْع الأرزاق

المزيد
«الفهمي» حارس مدرسة يتحدى الظروف ويحصل على «البكالوريوس».. هذه قصته (صور)
تقارير وحوارات

«الفهمي» حارس مدرسة يتحدى الظروف ويحصل على «البكالوريوس».. هذه قصته (صور)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>