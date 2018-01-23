فَصْل معلم ضرب طالباً بالأحساء يثير جدلاً على «تويتر».. مغردون: إلا قطْع الأرزاق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«مدى» تقدم خدمة الشراء عبر الإنترنت دون الحاجة لبطاقات ائتمان

«مدى» تقدم خدمة الشراء عبر الإنترنت دون الحاجة لبطاقات ائتمان

بعد مقطع «أم نايف».. تعرف على رد فعل «بلدية المجمعة» (صور)

بعد مقطع «أم نايف».. تعرف على رد فعل «بلدية المجمعة» (صور)

المالية: إقفال الطرح الخامس من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

المالية: إقفال الطرح الخامس من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

«تعليم الأحساء» تقرر فسخ عقد المعلم المعتدي على طالب بمدرسة أهلية (فيديو)

«تعليم الأحساء» تقرر فسخ عقد المعلم المعتدي على طالب بمدرسة أهلية (فيديو)

فَصْل معلم ضرب طالباً بالأحساء يثير جدلاً على «تويتر».. مغردون: إلا قطْع الأرزاق

فَصْل معلم ضرب طالباً بالأحساء يثير جدلاً على «تويتر».. مغردون: إلا قطْع الأرزاق
0

تواصل – الأحساء:

أثار قرار “تعليم الأحساء”، بفصل معلم بعد اعتدائه على طالب بالضرب، والتوصية بعدم صلاحيته للتدريس، ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك مَن أيَّد القرار وقالوا هناك وسائل عقابية متعددة لتأديب الطالب المخطئ، وهناك تعاميم من وزارة التعليم بمنع الضرب في المدارس، وفي المقابل هناك مَن رأوا في فصل المعلم والتوصية بعدم صلاحيته للتدريس إجحاف في حق المعلم، وتساءلوا عن التحقيقات في الموضوع، وحقوق المعلم – المخطئ في تصرفه- وهل يكون الجزاء بهذه الطريقة “فَصْل” و”منع من التدريس”.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، أصدرت قراراً يقضي بفصل معلم بعد اعتدائه بالضرب على أحد الطلاب بإحدى المدارس بالمحافظة، وصدور توصية بعدم صلاحيته للتدريس.

بيان تعليم الأحساء

وقالت مديرة الإعلام التربوي بالأحساء سهير بنت حمد الحواس، إنه إلحاقاً للبيان التوضيحي حول حادثة الضرب التي تعرَّض لها أحد الطلاب، والتي حظيت باهتمام ومتابعة مباشرة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه ووزير التعليم، فقد باشرت الإدارة التحقيق في الحادثة، وأسفرت نتائج التحقيق عن، ثبوت وقوع الحادثة بتاريخ 10-4-1439هـ أثناء تأدية طلاب الصف لاختبار مادة القرآن الكريم في إحدى مدارس التعليم الأجنبي الأهلية، واعتراف المعلم بما حصل منه وقد أبدى ندمه وأسفه، وقام بالاعتذار من الطالب وولي أمره بعد الحادثة في حينها، وثبوت قيام أحد طلاب الصف بتصوير حادثة الضرب، وإرسالها إلى بعض زملائه عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وقيام طالب آخر بنشرها عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي وأوضح الطالبان أسفهما وندمهما على تصرفهما دون الرجوع إلى إدارة المدرسة.

عقوبات الفصل والمنع والحرمان

وأضافت مديرة الإعلام التربوي بالأحساء: “بناءً على ما أسفرت عنه نتائج التحقيق تم، فسخ عقد المعلم بناء على ما ورد في المادة رقم (3/80) لنظام العمل، التوصية بعدم صلاحية المعلم للتدريس مستقبلاً، وإحالة ما يخص الطالبين إلى إدارة التوجيه والإرشاد للتعامل معهما وفقاً للأنظمة والتعليمات.”

التقيد بالتعليمات

وأكدت أن إدارة تعليم الأحساء حريصة على أهمية التقيد بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بالسلوكيات الخاطئة، بما يضمن حفظ حقوق جميع منسوبي المدرسة معلمين أو طلاب، وأن أي تجاوز يُسيء للطالب أو الطالبة نفسياً أو بدنياً مرفوض، كما أكدت الإدارة على منع استخدام التصوير أو التسجيل الصوتي لمنسوبي المدارس، وفقاً لما ورد في لائحة السلوك والمواظبة، كما تشكر الإدارة إدارة المدرسة لقيامها بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحادثة.

#فصل_معلم_اعتدى_على_طالب

ودشَّن نشطاء على “تويتر” هشتاق بعنوان #فصل_معلم_اعتدي_علي_طالب، تفاعلاً مع الواقعة، وقالت منال الخالدي: “بعد ماشفت المقطع ما ألوم أهل الطالب، إذا قدموا شكوى”، وقال مغردون أنه “كان بالإمكان معاقبة المعلم لكن ليس بهذه الطريقة.”

قطع الأرزاق

أما نوال الأحمد، فقالت “ليش فصل وقطع رزق مواطن، لماذاالتسرع بقرار فصل السعودي يا تعليم الأحساء؟ يحول لعمل آخر أو يكتب تعهد ويحاسب على ذلك بالأداء الوظيفي وتعطى له دورات تربوبة مكثفة ويتابع من قبل إدارته ومشرفيه، ثم إن هناك طلاب يضربون المعلم ولا يفصلون هو أخطأ لكن لا يعالج الخطأ بخطأ مثله.”

خطأ أكبر

وقال حساب “ملتقى المعلمين والمعلمات” في تغريدة له: “رغم أننا ضد الضرب أساساً إلا أننا نشعر بتحامل الكثير على المعلم العقوبة ضد المعلم خطأ أكبر من خطأ المعلم!! إن في تفاصيل مهنته الكثير من الشد والإرهاق والتعب لا مبرر لهذه القسوة هناك عقوبات رادعة جداً أقل ضرر من قطع رزق إنسان.”

تقدير وإجلال

وقال المغرد أبو نورة الهلالي: “طيب لماذا ما يفصل الطالب اللي يعتدي على معلمه؟

في وقتنا إذا دخل المعلم للفصل كنا نقبل يده، واللي يأخذ أغراضه عنه، واللي يجهز له الكرسي، كل ذلك تقديراً واجلالاً لهذا الإنسان الذي يترك كل شيء ليجعل مني شيء مستقبلاً، الجيل الحالي أرعن!! “

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سعود القحطاني: لهذه الأسباب.. لا مصالحة مع النظام القطري

سعود القحطاني: لهذه الأسباب.. لا مصالحة مع النظام القطري

«تعليم الأحساء» تقرر فسخ عقد المعلم المعتدي على طالب بمدرسة أهلية (فيديو)

«تعليم الأحساء» تقرر فسخ عقد المعلم المعتدي على طالب بمدرسة أهلية (فيديو)

«تويتر» تخاطب 700 ألف حساب تعرضوا لـ«خديعة روسية»

«تويتر» تخاطب 700 ألف حساب تعرضوا لـ«خديعة روسية»

معلم يعنف ويصفع طالبًا على وجهه بالأحساء.. و«التعليم» تتفاعل (فيديو)

معلم يعنف ويصفع طالبًا على وجهه بالأحساء.. و«التعليم» تتفاعل (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الفهمي» حارس مدرسة يتحدى الظروف ويحصل على «البكالوريوس».. هذه قصته (صور)
تقارير وحوارات

«الفهمي» حارس مدرسة يتحدى الظروف ويحصل على «البكالوريوس».. هذه قصته (صور)

المزيد
على مشنقة الحياة
مقالات

على مشنقة الحياة

المزيد
الحيـــاءُ من الله عزوجل
تدوينات حرة

الحيـــاءُ من الله عزوجل

المزيد
«درة العروس» بجدة.. تحرش ومضايقات للنساء ومقاطع مبتذلة (فيديو)
تقارير وحوارات

«درة العروس» بجدة.. تحرش ومضايقات للنساء ومقاطع مبتذلة (فيديو)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>