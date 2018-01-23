فَصْل معلم ضرب طالباً بالأحساء يثير جدلاً على «تويتر».. مغردون: إلا قطْع الأرزاق

تواصل – الأحساء:

أثار قرار “تعليم الأحساء”، بفصل معلم بعد اعتدائه على طالب بالضرب، والتوصية بعدم صلاحيته للتدريس، ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك مَن أيَّد القرار وقالوا هناك وسائل عقابية متعددة لتأديب الطالب المخطئ، وهناك تعاميم من وزارة التعليم بمنع الضرب في المدارس، وفي المقابل هناك مَن رأوا في فصل المعلم والتوصية بعدم صلاحيته للتدريس إجحاف في حق المعلم، وتساءلوا عن التحقيقات في الموضوع، وحقوق المعلم – المخطئ في تصرفه- وهل يكون الجزاء بهذه الطريقة “فَصْل” و”منع من التدريس”.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، أصدرت قراراً يقضي بفصل معلم بعد اعتدائه بالضرب على أحد الطلاب بإحدى المدارس بالمحافظة، وصدور توصية بعدم صلاحيته للتدريس.

بيان تعليم الأحساء

وقالت مديرة الإعلام التربوي بالأحساء سهير بنت حمد الحواس، إنه إلحاقاً للبيان التوضيحي حول حادثة الضرب التي تعرَّض لها أحد الطلاب، والتي حظيت باهتمام ومتابعة مباشرة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه ووزير التعليم، فقد باشرت الإدارة التحقيق في الحادثة، وأسفرت نتائج التحقيق عن، ثبوت وقوع الحادثة بتاريخ 10-4-1439هـ أثناء تأدية طلاب الصف لاختبار مادة القرآن الكريم في إحدى مدارس التعليم الأجنبي الأهلية، واعتراف المعلم بما حصل منه وقد أبدى ندمه وأسفه، وقام بالاعتذار من الطالب وولي أمره بعد الحادثة في حينها، وثبوت قيام أحد طلاب الصف بتصوير حادثة الضرب، وإرسالها إلى بعض زملائه عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وقيام طالب آخر بنشرها عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي وأوضح الطالبان أسفهما وندمهما على تصرفهما دون الرجوع إلى إدارة المدرسة.

عقوبات الفصل والمنع والحرمان

وأضافت مديرة الإعلام التربوي بالأحساء: “بناءً على ما أسفرت عنه نتائج التحقيق تم، فسخ عقد المعلم بناء على ما ورد في المادة رقم (3/80) لنظام العمل، التوصية بعدم صلاحية المعلم للتدريس مستقبلاً، وإحالة ما يخص الطالبين إلى إدارة التوجيه والإرشاد للتعامل معهما وفقاً للأنظمة والتعليمات.”

التقيد بالتعليمات

وأكدت أن إدارة تعليم الأحساء حريصة على أهمية التقيد بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بالسلوكيات الخاطئة، بما يضمن حفظ حقوق جميع منسوبي المدرسة معلمين أو طلاب، وأن أي تجاوز يُسيء للطالب أو الطالبة نفسياً أو بدنياً مرفوض، كما أكدت الإدارة على منع استخدام التصوير أو التسجيل الصوتي لمنسوبي المدارس، وفقاً لما ورد في لائحة السلوك والمواظبة، كما تشكر الإدارة إدارة المدرسة لقيامها بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحادثة.

#فصل_معلم_اعتدى_على_طالب

ودشَّن نشطاء على “تويتر” هشتاق بعنوان #فصل_معلم_اعتدي_علي_طالب، تفاعلاً مع الواقعة، وقالت منال الخالدي: “بعد ماشفت المقطع ما ألوم أهل الطالب، إذا قدموا شكوى”، وقال مغردون أنه “كان بالإمكان معاقبة المعلم لكن ليس بهذه الطريقة.”

قطع الأرزاق

أما نوال الأحمد، فقالت “ليش فصل وقطع رزق مواطن، لماذاالتسرع بقرار فصل السعودي يا تعليم الأحساء؟ يحول لعمل آخر أو يكتب تعهد ويحاسب على ذلك بالأداء الوظيفي وتعطى له دورات تربوبة مكثفة ويتابع من قبل إدارته ومشرفيه، ثم إن هناك طلاب يضربون المعلم ولا يفصلون هو أخطأ لكن لا يعالج الخطأ بخطأ مثله.”

خطأ أكبر

وقال حساب “ملتقى المعلمين والمعلمات” في تغريدة له: “رغم أننا ضد الضرب أساساً إلا أننا نشعر بتحامل الكثير على المعلم العقوبة ضد المعلم خطأ أكبر من خطأ المعلم!! إن في تفاصيل مهنته الكثير من الشد والإرهاق والتعب لا مبرر لهذه القسوة هناك عقوبات رادعة جداً أقل ضرر من قطع رزق إنسان.”

تقدير وإجلال

وقال المغرد أبو نورة الهلالي: “طيب لماذا ما يفصل الطالب اللي يعتدي على معلمه؟

في وقتنا إذا دخل المعلم للفصل كنا نقبل يده، واللي يأخذ أغراضه عنه، واللي يجهز له الكرسي، كل ذلك تقديراً واجلالاً لهذا الإنسان الذي يترك كل شيء ليجعل مني شيء مستقبلاً، الجيل الحالي أرعن!! “