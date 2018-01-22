شاهد.. سيلفي يجمع عائلة حادث «الكدمي» مع والدهم قبل وفاتهم

تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ صورة سيلفي جمعت عائلة ضحايا حادث الكدمي مع والدهم سامي النعمي قبل وفاتهم فِي تصادم مروري مُرَوِّع على طريق صبيا هروب.

ووثقت الصورة لقاءً أسرياً جمع المواطن النعمي وَهُوَ يتوسط أَبْنَاءه، حيث ظهر فِي الصورة 4 من كبار أبنائه وهم ملتفون حوله، والذين توفوا جَمِيعاً فِي الحادث الأليم.

وظهر أَبْنَاء المواطن النعمي والابتسامة تعلو محياهم بصحبة أبيهم، والأَبْنَاء الكبار حملوا أشقاءهم الصغار فِي الخلفية، قبل الحادث الأليم الذي فقد فيه النعمي 6 من أبنائه وزوجته.