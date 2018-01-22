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مسؤول بـ«النقل» المصرية ينفي البدء في إنشاء «جسر الملك سلمان»

مسؤول بـ«النقل» المصرية ينفي البدء في إنشاء «جسر الملك سلمان»
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تواصل – فريق التحرير:

نقلت صحيفة “عكاظ” عن مصدر مسؤول بوزارة النقل المصرية قوله ‘‘إنه لا صحة للأنباء المتداولة عن انطلاق العمل لإنشاء «جسر الملك سلمان» الرابط بين المملكة ومصر عبر البحر الأحمر‘‘ مكذباً مقطعاً مصوراً تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل يشير إلى هذا الأمر.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفى فيه المتحدث باسم وزارة النقل السعودية تركي الطعيمي المقطع المتداول أيضاً.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أكد أن وضع حجر الأساس لجسر الملك سلمان بين السعودية ومصر، سيتم قبل 2020، لافتاً إلى أن فرقاً متخصصة تقوم بالعمل حالياً على التجهيز للجسر.

وفي تصريح سابق، أوضح وزير النقل المصري هشام عرفات، أن مشروع الجسر يستوجب إجراء دراسات مستفيضة قبل الشروع في البدء؛ لأنه أكبر مشروع على كوكب الأرض، على حد قوله.

وأضاف أن المشروع يحتاج إلى دراسات بيئة وجيولوجيا ودراسات زلازل، مشيراً إلى أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة شرعت في العمل على تلك الدراسات، وسلمتها إلى الوزارة.

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