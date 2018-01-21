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كيف تقرأ رسائل فيسبوك ماسنجر دون ظهور «تم العرض»؟

كيف تقرأ رسائل فيسبوك ماسنجر دون ظهور «تم العرض»؟
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تواصل – وكالات:

يقدم تطبيق فيسبوك مسنجر عدة طرق مجانية للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، فهو يتيح التواصل عن الطريق الاتصال أو مكالمات الفيديو أو الرسائل النصية، كما يملك التطبيق مزايا عديدة قد تخفى عن بعض المستخدمين.

نستعرض فيما يلي طريقة قراءة الرسائل في فيسبوك مسنجر على الهواتف الذكية دون ظهور “تم العرض” لدى المرسل:

عندما يقوم شخص بإرسال رسالة إليك سيلاحظ وجود علامة زرقاء بجانب الرسالة التي قام بإرسالها، وحين تقوم بفتح الرسالة على هاتفك، ستختفي هذه العلامة من هاتف المرسل، وسيظهر له أنك قمت بقراءة الرسالة.

ولكي تقوم بقراءة الرسالة دون علم المرسل، عليك أولاً القيام بوضع هاتفك على وضع الطيران ثم اتجه إلى التطبيق وقم بفتح الرسالة، وبعد الانتهاء من قراءة الرسالة قم بالخروج من التطبيق ثم قم بإلغاء وضع الطيران.

بهذه الطريقة يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد وآي فون قراءة الرسائل على فيسبوك مسنجر دون ظهور “تم العرض” لدى المرسل.

ولمستخدمي فيسبوك على متصفح غوغل كروم يمكنهم قراءة الرسائل في فيسبوك مسنجر على الأجهزة دون ظهور “تم العرض” لدى المرسل عبر القيام بتحميل إضافة “Unseen for Facebook”.

أما فايرفوكس فيجب عليهم تحميل إضافة facebook unseen messenger لقراءة الرسائل.

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