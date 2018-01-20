«المياه» تدعو المواطنين لتحديث بياناتهم قبل تطبيق توحيد إصدار الفواتير

تواصل- فريق التحرير:

أكدت شركة المياه الوطنية، أن قطاع توزيع المياه في المملكة يتجه إلى توحيد تاريخ إصدار فواتير الخدمات لجميع المدن، في الـ28 من كل شهر ميلادي، وأن استكمال ذلك سيكون مطلع شهر إبريل المقبل.

وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم.

ودعت الشركة المواطنين، إلى تحديث بياناتهم لضمان وصول الفواتير بشكل منتظم ، وذلك عبر رابط التحديث الإلكتروني التالي: https://www.nwc.com.sa/_layouts/15/NWC.NWCWebsite.CustomerSurvey/UpdateInfo.aspx