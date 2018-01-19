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الاستيراد وأسعار الأعلاف يهددان تربية «المواشي» بالحدود الشمالية (فيديو)

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تواصل – سلطان الصقري:

يعاني مربو المواشي في منطقة الحدود الشمالية من انخفاض القوة الشرائية، وارتفاع أسعار الأعلاف، وجلب الماشية المستوردة؛ ما سبب تراجعاً كبيراً لها وخسارة ،على حد قولهم.

وطالب مربو المواشي وزارة البيئة والمياه والزراعة بإيجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل، خصوصاً أن منطقة الحدود الشمالية تشتهر بجودة وإنتاج الماشية على كافة مستوياتها.

يذكر أن برنامج ‘‘الراصد‘‘ على قناة الإخبارية ناقش هذه المشاكل حيث تطرق للمشكلة والحلول الممكنة، وتعتبر منطقة الحدود الشمالية أكبر منطقة رعوية بالمملكة وأكثر إنتاجاً للثروة الحيوانية، حيث يمثل سوقها قيمة كبيرة لدى مربي المواشي على مستوى المملكة.

يذكر أن أسعار الأغنام بالحدود الشمالية تشهد حالة انخفاض للأسعار، إضافةً لارتفاع أسعار الأعلاف وقلتها؛ ما سبب الكثير من العوائق لتجار هذه المهنة التي أصبحت طاردة وغير مشجعة، حسب وصفهم.

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