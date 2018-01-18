لضبط الأسعار.. أمير الحدود الشمالية يوجه بمراقبة الأسواق ومنافذ البيع

تواصل – سلطان الصقري:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير مِنْطَقَة الحدود الشمالية، فرع وَزَارَة التجارة والاسْتِثْمَار بالمِنْطَقَة، بتنفيذ خطة عمل متكاملة للرقابة على الأسْوَاق ومنافذ البيع فِي مختلف محافظات المِنْطَقَة، تعتمد على تكثيف جولاتها الميدانية لِضَمَانِ مُتَابَعَة وضبط أية حالات ارْتِفَاع غير مبرر فِي أسعار السلع، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة، بما فِي ذلك نظام مكافحة الغش التِجَارِيّ، وضبط المخالفات التِجَارِيّة، بالتعاون مع الهَيْئَة العَامَّة للزكاة والدخل لنظام ضريبة القيمة المُضَافَة، ومتابعة المتغيرات بالأسعار فِي الأسْوَاق وتحديد أسْبَابها.

جاء ذلك خلال استقبال سُمُوّه، الخميس، فِي مكتبه بالإمارة، مدير فرع وَزَارَة التجارة والاسْتِثْمَار بالمِنْطَقَة عبدالرحمن بن جبان العنزي.

ودعا سُمُوّه إِلَى بذل الجهود وتكثيف الجولات الميدانية وعدم التهاون فِي إيقاع العقوبات النِّظَامية على مرتكبي المخالفات التِجَارِيّة، كالامتناع عن البيع، وتخزين السلع، وعدم إِعْطَاء الفواتير، وعدم الالتزام بالأسعار المقررة لبعض السلع.

وَنَوَّهَ سمو أمير مِنْطَقَة الحدود الشمالية بِدَعْم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حَفِظَهُمَا اللهُ – لكل مَا يحقق للمواطن رغد العيش الكريم ورفاهيته.