مبيد حشري يستنفر وحدة المواد الخطرة في مكة (صور)

تواصل- فريق التحرير:

استنفر وجود مبيد حشري، اليوم، بمصنع الغلال للقمح بعين شمس، فرق الدفاع المدني بمحافظة الجموم؛ حيث نتج عنه تصاعد أدخنة كثيفة بمستودع الغلال، دعا العاملين لإبلاغ مركز العمليات الموحد بالعاصمة المقدسة عن نشوب حريق، وتقصى أسباب تصاعد الدخان.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن مركز العمليات الموحد استقبل اليوم بلاغًا عن نشوب حريق بمصنع الغلال للقمح بعين شمس بمحافظة الجموم؛ وفقًا للبلاغات الواردة إليه؛ ما استدعى فرق إطفاء وإنقاذ لموقع الحادث.

وقال: إنه عند وصول الفرق للموقع والكشف عن مصدر الأدخنة، اتضح للفرق عدم وجود ما يشير إلى وجود حريق؛ ما استدعى تدخل فرق المواد الخطرة التابعة للدفاع المدني؛ للكشف عن مصدر تلك الأدخنة المنبعثة من داخل أحد المستودعات.

وأكد العقيد سرحان أن فرق الدفاع المدني مع الدوريات الأمنية، أخلت المصنع من العاملين وتم عمل طوق أمني لا يُسمح بتجاوزه لغير فرق التدخل.

وأضاف أنه من خلال الكشف من قبل فرق المواد الخطرة، اتضح وجود غازات منبعثة في المستودع وتمكنت الفرق من الوصول إلى المصدر.

وأبان العقيد سرحان أن مبيداً حشريّاً لمادة “فوسفيد الأمونيوم” تم تعرضها لكميات من المياه؛ ما تسبب في انبعاث أدخنة وغازات تم التعامل معها من قبل فرق المواد الخطرة وإنهاء الحالة.

وأشار إلى أنه تم إخلاء جميع العاملين بالمصنع أثناء أعمال الفرق، ولم تتم إعادتهم حتى الانتهاء من الحادث وزوال الخطورة، كما باشر التحقيق أعماله في حينه، وجاري تسليم الموقع للجهات المعنية.