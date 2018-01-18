أمير جازان بالإنابة معزياً والد ضحايا «الكدمي»: «سنحاسب كل مقصر»

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شدد أمير مِنْطَقَة جازان بالإنابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، على محاسبة كل مقصر “كائناً من كان”، فِي الحادث المُرَوِّع الذي أَوْدَى بحياة أم و6 من أولادها على طريق “صبيا – الهروب”، والمعروف إعلامياً بـ “حادث الكدمي”.

جاء ذلك، خلال تقديم الأمير واجب العزاء لوالد وذوي ضحايا الحادث السبعة باستراحة قرية أبو السلع بمحافظة صبيا، اليوم الخميس، بصحبة محافظ صبيا، منصور بن زيد الداوود، وعدد من المشايخ والمواطنين.

وَأكَّدَ الأمير محمد، أن تَوْجِيهَات القِيَادَة متواصلة بالعمل الجاد على توفير كل مَا فيه راحة المواطنين، ومتابعة المشاريع وتنفيذ الخطط الخدمية والتنموية بالشكل المطلوب.

بدوره، عبر والد الضحايا السبعة، سامي بن محمد النعمي، عن شكره وتقديره لمواساة أمير المِنْطَقَة بالنيابة، والتي كان لها أبلغ الأثر فِي تخفيف مصابه الأليم.