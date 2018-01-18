لتطوير منفذ «عرعر».. اتفاقية بين الجمارك السعودية والعراقية

تواصل – عرعر:

‏⁦وقَّعت الجمارك السعودية، والهيئة العامة للجمارك بجمهورية العراق، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم حول التعاون الجمركي بينهما، وذلك بمدينة الرياض.

حضر الاتفاق رئيس الجمارك السعودية، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ومنذر عبدالأمير حيدر، مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، في المجال الجمركي، حيث اشتملت على التعاون الجمركي بكافة مجالاته الاقتصادية، والأمنية، والتنظيمية؛ وذلك بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية العراق، وبما يحقق نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال تنظيم وتسهيل التبادل التجاري، وفقًا للأنظمة والقوانين والاتفاقيات الجمركية.

كما تضمنت الاتفاقية إيجاد تعاون بين جمارك البلدين يهدف إلى تنمية المهارات الجمركية من خلال تبادل الخبرات الفنيّة والإدارية، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على تطوير العمل الجمركي؛ وبما يساهم في انسيابية حركة التجارة البينية، ووسائط النقل والركاب.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية خلال اجتماعات لجان مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي استضافته الرياض، اليوم، والتي تهدف إلى إقرار خطط على مختلف المسارات لتحقيق وتعزيز العمل المشترك بين البلدين.