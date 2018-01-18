جازان.. «المخدرات» و«حرس الحدود» يطيحان بشخص استقبل 50 كجم حشيش 

تواصل – فريق التحرير:

ألقت قوات مكافحة المخدرات، بالتعاون مع حرس الحدود، القبض على شخص اسْتَقْبَلَ 50 كجم مخدرات فِي جازان.

وقَالَتِ المديرية العَامَّة لمكافحة المخدرات، عبر حسابها بـ”تويتر”: “وفق خطة مشتركة، مكافحة المخدرات بجازان، وبالتعاون مع حرس الحدود، تتَمَكَّن من القبض على شخص لاستقباله 50 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر”.

وَمُنْذُ يومين، أحبطت دوريات فرع إِدَارَة المجاهدين فِي مِنْطَقَة جازان، عمليات تهريب وضبط العديد من المهربات من ذخيرة حية وأسلحة، إِضَافَة إِلَى مهربات من مخدرات وممنوعات.