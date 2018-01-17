فيديو صادم.. اختطاف رضيع من حضن والدته بعد 6 ساعات من ولادته

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«الصندوق العقاري» يعلن أسماء مستفيدي برنامج التمويل المدعوم «سكني»

«الصندوق العقاري» يعلن أسماء مستفيدي برنامج التمويل المدعوم «سكني»

مَقْتَل الداعية «التويجري» بقرية وثنية فِي غرب إفريقيا.. و«طلاب علم» يتهمون أهل الخرافة والبدعة

مَقْتَل الداعية «التويجري» بقرية وثنية فِي غرب إفريقيا.. و«طلاب علم» يتهمون أهل الخرافة والبدعة

رسالة مهمة من «النقد» للبنوك والمواطنين بخصوص بدل الغلاء ومكافأة العسكريين

رسالة مهمة من «النقد» للبنوك والمواطنين بخصوص بدل الغلاء ومكافأة العسكريين

المفتي يوجّه رسالة مهمة إلى المعلمين والمعلمات.. تعرَّف عليها

المفتي يوجّه رسالة مهمة إلى المعلمين والمعلمات.. تعرَّف عليها

فيديو صادم.. اختطاف رضيع من حضن والدته بعد 6 ساعات من ولادته

0

تواصل- فريق التحرير:

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو صادم، تظهر فيه امرأة وهي تخطف طفلاً حديث الولادة، ينام مع والدته على سرير المستشفى.

وفي المشاهد التي تم تصويرها من داخل قسم التوليد في أحد المستشفيات في الهند، تظهر امرأة وهي تتسلل إلى داخل القسم، قبل أن تحمل طفلا حديث الولادة وتنطلق بعيداً، بعد أقل من 6 ساعات من ولادته.

وكانت موهيني موهان بهافار (19 عاماً)، قد نُقلت إلى المستشفى لتضع مولودها، وفي ساعات الصباح الأولى كانت الأم تنام إلى جانب طفلها، عندما تسللت امرأة مجهولة، وادعت أن جدة الطفل كانت تنتظر في الخارج وترغب برؤيته.

وعندما استيقظت موهيني حوالي الساعة 4 صباحاً، وجدت أن طفلها مفقود، وكان أفراد أسرتها في الخارج، غير مدركين لما حدث، وعند سؤال طاقم المستشفى، أكدوا أنهم لا يعرفون أي شيء عن الطفل المفقود، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وسارعت أسرة الطفل إلى تقديم شكوى للشرطة، والتي بدورها فتحت تحقيقاً في حادثة الاختطاف، وبدأت باستعراض صور كاميرات المراقبة، في محاولة للتعرف على المرأة الخاطفة.

وفي صباح اليوم التالي، تجمع العديد من أفراد القرية أمام المستشفى، للاحتجاج على نقص الأمن، وطالبوا بمعاقبة طاقم المستشفى الذين كانوا على رأس عملهم لحظة الاختطاف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تسجيل صوتي» يكشف تفاصيل جديدة عن استشهاد «التويجري» غرب إفريقيا
تقارير وحوارات

«تسجيل صوتي» يكشف تفاصيل جديدة عن استشهاد «التويجري» غرب إفريقيا

المزيد
رحلة خير تنتهي برصاصة.. الإرهاب يغتال دعاة الإسلام في إفريقيا
تقارير وحوارات

رحلة خير تنتهي برصاصة.. الإرهاب يغتال دعاة الإسلام في إفريقيا

المزيد
مَقْتَل الداعية «التويجري» بقرية وثنية فِي غرب إفريقيا.. و«طلاب علم» يتهمون أهل الخرافة والبدعة
تقارير وحوارات

مَقْتَل الداعية «التويجري» بقرية وثنية فِي غرب إفريقيا.. و«طلاب علم» يتهمون أهل الخرافة والبدعة

المزيد
إنفوجرافيك.. محطات في جريمة التوأمين قاتلي والدتهما
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. محطات في جريمة التوأمين قاتلي والدتهما

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>