فيديو صادم.. اختطاف رضيع من حضن والدته بعد 6 ساعات من ولادته

تواصل- فريق التحرير:

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو صادم، تظهر فيه امرأة وهي تخطف طفلاً حديث الولادة، ينام مع والدته على سرير المستشفى.

وفي المشاهد التي تم تصويرها من داخل قسم التوليد في أحد المستشفيات في الهند، تظهر امرأة وهي تتسلل إلى داخل القسم، قبل أن تحمل طفلا حديث الولادة وتنطلق بعيداً، بعد أقل من 6 ساعات من ولادته.

وكانت موهيني موهان بهافار (19 عاماً)، قد نُقلت إلى المستشفى لتضع مولودها، وفي ساعات الصباح الأولى كانت الأم تنام إلى جانب طفلها، عندما تسللت امرأة مجهولة، وادعت أن جدة الطفل كانت تنتظر في الخارج وترغب برؤيته.

وعندما استيقظت موهيني حوالي الساعة 4 صباحاً، وجدت أن طفلها مفقود، وكان أفراد أسرتها في الخارج، غير مدركين لما حدث، وعند سؤال طاقم المستشفى، أكدوا أنهم لا يعرفون أي شيء عن الطفل المفقود، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وسارعت أسرة الطفل إلى تقديم شكوى للشرطة، والتي بدورها فتحت تحقيقاً في حادثة الاختطاف، وبدأت باستعراض صور كاميرات المراقبة، في محاولة للتعرف على المرأة الخاطفة.

وفي صباح اليوم التالي، تجمع العديد من أفراد القرية أمام المستشفى، للاحتجاج على نقص الأمن، وطالبوا بمعاقبة طاقم المستشفى الذين كانوا على رأس عملهم لحظة الاختطاف.