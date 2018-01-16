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«أمن الدولة» تكشف تفاصيل مقتل الإرهابي «القلاف» المتورط في قتل «الجيراني» ورجل أمن بالقطيف

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تواصل – واس:
صرح مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة، بأنه نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للعناصر الإرهابية ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، فقد رصدت الجهات الأمنية مساء يوم الاثنين الموافق 28 / 4 / 1439هـ، المطلوب عبدالله بن ميرزا علي القلاف (سعودي الجنسية) لتورطه بعدد من الجرائم الإرهابية بالقرب من مزرعة تقع بين بلدتي العوامية والقديح ‏مستقلاً سيارة من نوع (هونداي سوناتا) فضية اللون تحمل لوحات غير صحيحة، وعند محاولة استيقافه من قبل رجال الأمن رفض الاستجابة وبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن مما اقتضى‏ التعامل معه وفقاً لمتطلبات الموقف لتحييد خطره ونتج عنه مقتله فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بأي أذى ولله الحمد، وقد ضبط داخل السيارة على :
1 – سلاح رشاش كلاشنكوف.
2 – مسدس جلوك عيار ( 9 ) ملم.
3 – عدد ( 94 ) طلقة رشاش.
4 – عدد ( 14 ) طلقة مسدس.
5 – مانع وميض.
6 – حامل معدات.
7 – بدلة عسكرية.
8 – عدد ( ‏4 ) أقنعة وجه.
ورئاسة أمن الدولة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد بأنها مستمرة في متابعة هذه العناصر الإجرامية وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية بمثل تلك الأنشطة الإرهابية ‏وردعه ودرء شره بمشيئة الله، والله الهادي إلى سواء السبيل.
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