«أمن الدولة» تكشف تفاصيل مقتل الإرهابي «القلاف» المتورط في قتل «الجيراني» ورجل أمن بالقطيف

تواصل – واس:
صرح مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة، بأنه نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للعناصر الإرهابية ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، فقد رصدت الجهات الأمنية مساء يوم الاثنين الموافق 28 / 4 / 1439هـ، المطلوب عبدالله بن ميرزا علي القلاف (سعودي الجنسية) لتورطه بعدد من الجرائم الإرهابية بالقرب من مزرعة تقع بين بلدتي العوامية والقديح مستقلاً سيارة من نوع (هونداي سوناتا) فضية اللون تحمل لوحات غير صحيحة، وعند محاولة استيقافه من قبل رجال الأمن رفض الاستجابة وبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن مما اقتضى التعامل معه وفقاً لمتطلبات الموقف لتحييد خطره ونتج عنه مقتله فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بأي أذى ولله الحمد، وقد ضبط داخل السيارة على :
1 – سلاح رشاش كلاشنكوف.
2 – مسدس جلوك عيار ( 9 ) ملم.
3 – عدد ( 94 ) طلقة رشاش.
4 – عدد ( 14 ) طلقة مسدس.
5 – مانع وميض.
6 – حامل معدات.
7 – بدلة عسكرية.
8 – عدد ( 4 ) أقنعة وجه.
ورئاسة أمن الدولة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد بأنها مستمرة في متابعة هذه العناصر الإجرامية وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية بمثل تلك الأنشطة الإرهابية وردعه ودرء شره بمشيئة الله، والله الهادي إلى سواء السبيل.
1 – سلاح رشاش كلاشنكوف.
2 – مسدس جلوك عيار ( 9 ) ملم.
3 – عدد ( 94 ) طلقة رشاش.
4 – عدد ( 14 ) طلقة مسدس.
5 – مانع وميض.
6 – حامل معدات.
7 – بدلة عسكرية.
8 – عدد ( 4 ) أقنعة وجه.
ورئاسة أمن الدولة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد بأنها مستمرة في متابعة هذه العناصر الإجرامية وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية بمثل تلك الأنشطة الإرهابية وردعه ودرء شره بمشيئة الله، والله الهادي إلى سواء السبيل.