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الرياض.. مصادرة جوالات بـ4 محلات خالفت قرارات التوطين وضبط 13 وافداً

الرياض.. مصادرة جوالات بـ4 محلات خالفت قرارات التوطين وضبط 13 وافداً
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تواصل – الرياض:

أسفرت الحملة التفتيشية، التي نفذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس الاثنين، بمشاركة شرطة البطحاء، ومركز شرطة الإسكان والوزارات، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، على عدة مواقع بالعاصمة، عن ضبط كميات كبيرة من أجهزة الجوالات وإكسسواراتها في 4 محلات مخصصة لبيع الإلكترونيات، وذلك في محاولة للتحايل على القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات.

كما رصدت الفرق التفتيشية المشتركة خلال الحملات 9 مخالفات للتأنيث، وتم القبض على 13 وافداً من مخالفي نظام الإقامة والعمل.

من جهته، قدم مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أحمد المطوع، شكره وتقديره لمفتشي الفرع على ما يقدمونه من مجهودات لضبط العمالة التي تعمل بالمملكة بطريقة غير نظامية، وتؤثر سلباً على أمنه واقتصاده، داعياً أصحاب العمل للالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة، ومشدداً على أنه لا تهاون إطلاقاً أمام أي مخالفة يتم ضبطها.

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