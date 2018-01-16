الشرقية.. إزالة سوق الطيور بالنعيرية احترازياً

تواصل – واس:

أزالت بَلَدِيَّة محافظة النعيرية التابعة لأمانة المِنْطَقَة الشرقية، سوق الطيور الموجود بالمحافظة، ومنعت أَي تجمع لأصحاب بسطات الطيور في المِنْطَقَة المحيطة بالأمَاكِن التي اعتادوا على التجمع فيها، وذلك في إطار العمل الاحترازي.

وأَوْضَحَ رئيس بَلَدِيَّة محافظة النعيرية، محارب منصور الملعبي، أن فرق البَلَدِيَّة المختصة ومعدات إِدَارَة الحركة والصيانة أخلت الموقع الذي يقام عليه السوق الشعبي للطيور يَوْمِيّاً في المِنْطَقَة القريبة من سوق المواشي بالمحافظة، وإخلاء الموقع من جميع مَا يعرض فيه من أنواع الطيور والحيوانات الأُخْرَى.

وبين، أن قرار إخلاء سوق الطيور يَأْتِي كإجراء احترازي، مُشِيراً إلى أن عدد البسطات التي تقوم يَوْمِيّاً بعرض مختلف أنواع الطيور يبلغ نحو 80 بسطة، مُؤكِّداً أن البَلَدِيَّة أخلت الموقع بتنظيفه عَلَى الْفَوْرِ، وإبلاغ جميع المتواجدين بالإخلاء الفوري، وحمل مَا يعرضونه من طيور وحيوانات والتوقف عن البيع فوراً، وإبلاغهم بعدم تكرار التجمع بالموقع مستقبلاً.