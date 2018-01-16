«العمل والتنمية»: إعانة الرعاية الاجتماعية لا تعتبر من الدخل في حساب المواطن

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كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن أن إعانة الرعاية الاجتماعية لا تضاف، ولا تعتبر من الدخل في حساب المواطن.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أمس تمديد فترة تحديث التقارير الطبية إلى 30 رجب المقبل، مشددة على ضرورة التحديث؛ حتى لا يتم إسقاط مستفيدي الرعاية الاجتماعية.

وأجلت الوزارة مؤخرًا أكثر من مرة فترة تحديث التقارير الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة؛ مراعاة لظروفهم، لا سيما وأن الإعانة تصرف على حسب شدة الإعاقة ونوعها.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن من شروط الحصول على خدمة تقديم بلاغات التغيب، أن تكون الإقامة أو رخصة العمل للوافد سارية الصلاحية. وأشارت إلى أن التعامل مع البلاغات المقدمة عن طريق «معًا للرصد» بسرية تامة. ويصرف للمبلغ 10% من قيمة المخالفة، بعد استيفاء مراحل التقاضي كافة بشأنها.