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المملكة والإمارات تسهلان وصول رافعات إلى ميناء الحديدة اليمني لتأمين المساعدات للسكان

المملكة والإمارات تسهلان وصول رافعات إلى ميناء الحديدة اليمني لتأمين المساعدات للسكان
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تواصل – وكالات:

قَالَتِ الأمم المتحدة اليوم الاثْنَيْنِ، ‘‘إن أربع رافعات متحركة وصلت إلى ميناء الحديدة اليمني، الذي تُسيطر عليه ميليشيا الحوثي الانْقِلاَبية، بعد موافقة التَحَالُف بقِيَادَة المَمْلَكَة على دخولها‘‘.

وستساعد المعدات التي جاءت بتمويل من الولايات المتحدة، في تفريغ شحنات الغذاء والدواء والوقود التي يَحْتَاجها السكان الذين يعانون الجوع والمرض.

وَأكَّدَ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان، ‘‘أن سفينة تحمل الرافعات، التي اشتراها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدَّوْلِيَّة، وصلت إلى ميناء الحديدة ومن المتوقع أن تكون جاهزة للعمل عَلَى الْفَوْرِ‘‘.

وأَضَافَ: “نظراً لقدرة كل رافعة متنقلة على مناولة مَا يصل إلى 60 طناً، فإنها ستعزز بدرجة كبيرة عمليات الشحنات الإِنْسَانية وغيرها من مواد الإغاثة”.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن السعودية والإِمَارَات سهلتا نقل الرافعات إلى اليمن.

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