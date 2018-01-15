«متحدث التحالف» يظهر في الصفوف الأمامية بمديرية نهم ويؤكد:«أشم هواء صنعاء»

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ظهر المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، في الصفوف الأمامية بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المالكي في حديث متلفز على قناة «اليمن»، شرف كبير لي أن أكون بين الرجال الأبطال في ميدان المعركة في جبل المنارة، مع قائد المنطقة السابعة والأبطال المقاتلين من الجيش اليمني الوطني، وسعدت أن رأيت «جبال ارحب» و«الضيم»، وما أسعدني كثيرا أني أشم هواء صنعاء».

ويعد ظهور العقيد المالكي من قرب العاصمة اليمنية صنعاء أظهرت مؤشرات عن تحقيق الجيش اليمني الوطني المدعوم من قوات التحالف العربي تقدما ميدانيا باتجاه العاصمة، وتحقيق انتصارات عسكرية كبيرة في السيطرة على مواقع جديدة.

يذكر أن المالكي سبق وأن أعلن استعادة الحكومية اليمنية الشرعية السيطرة على 85% من الأراضي اليمنية.