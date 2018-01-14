بالفيديو.. عائض القرني يدعو لوقف متابعة التافهين من المشاهير

تواصل – فريق التحرير:

حذر الشيخ عائض القرني، محبي مواقع التواصل من شغل أنفسهم وأوقاتهم بتفاهات الآخرين، أو بتفاهات التافهين ممن لا يقدمون شَيْئاً، أو خيراً، أو فضيلة، أو حكمة، دَاعِياً إلى مُتَابَعَة وتشجيع الرائعين والمبدعين الذين يقدمون خيراً للدين والوطن والإِنْسَانية والمجتمع، ووقف مُتَابَعَة التافهين من المشاهير.

وقال: “إن العجيب في الأَمْر هو حرص بعض المشاهير على تقديم التفاهات، ورسم حياتهم الشخصية من خلال نشر تصرفاته الرعناء وسخافاته وصغائره، مثل مسافر على البحر، أو أشرب البيبسي، أو آكل الكبسة”.

وأبدى القرني تعجبه من مساعدة البعض هؤلاء على الشهرة، وتحويلهم إلى قدوة، قَائِلاً: “علينا عدم مساعدة التافه في مواصلة التفاهات، واستخدام عقولنا وأوقاتنا ليكون مشهوراً، فهو لا يستحق الشهرة أو المتابعة والنشر”.