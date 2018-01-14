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عسير.. التحقيق مع مقاول قطع أشجار «العرعر» المهددة بالانقراض

عسير.. التحقيق مع مقاول قطع أشجار «العرعر» المهددة بالانقراض
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تواصل – عسير:

قامت إحدى شركات المقاولات المنفذة لأجزاء من طريق “أبها – السودة” بمنطقة عسير، بقطع أشجار العرعر المعمّرة التي تواجه خطر الانقراض نتيجة التوسع العمراني، وتبذل الجهات الحكومية المختصة وبعض الأهالي جهودا حثيثة للمحافظة عليها.

بدورها أحالت وزارة النقل المقاول إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم وفقا للنظام، في إجراء يستهدف ردع كل من يحاول العبث بالأشجار أيا كان نوعها، خصوصا أثناء تنفيذ المشاريع التي تخصها، وأكدت على جميع المقاولين عدم قطع الأشجار أو العبث بها.

وأكدت النقل أن المقاول خالف التعليمات الواردة بهذا الخصوص، حيث نصّ نظام المراعي والغابات في المادة 13 على حظر قطع أي شجرة أو اقتلاعها من مراعيها الطبيعية، وفقا لـ”الوطن”.

وكانت الوزارة قد وقعت مذكرة تفاهم وتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة للحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي، ودعم مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي في المناطق المحاذية لجوانب الطرق الرئيسية تستهدف زراعة 3 ملايين شجرة على مدى 4 سنوات.

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