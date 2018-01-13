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بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 1464 متقدماً على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهم
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تواصل- فريق التحرير:
دعت وزارة الخدمة المدنية 1464 متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية (رجال) والمعلنة بتاريخ 20 – 4 – 1439هـ لمطابقة بياناتهم لدى أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وذلك اعتباراً من يوم غد الاحد الموافق 27 – 4 – 1439هـ وحتى الساعة 3 عصراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 – 4 – 1439هـ مصطحبين معهم ما يأتي:
1. أصل الهوية الوطنية.
2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.
3. الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.
4. الحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوياً.
5. الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا منه عن رغبته في التوظيف كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.
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