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بالفيديو.. «المرور السري» يضبط متعاطين ومطلوبين ضمن حملة «متهوري القيادة»

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تواصل – الرِّيَاض:

قدم تقرير مصور عمليات مطاردة المرور السري للمستهترين بأرواح الآخرين من قائدي السيارات الذين يقودون بسرعات عالية، كما كشف عن تعاطي عدد منهم المسكر والحشيش.

وكشف التقرير، الذي أذيع ضمن مُبَادَرَة “الله يعطيك خيرها”، عملية القبض على عدد من المتهورين، الذين ضُبطت بحوزتهم ممنوعات، مَا بين مشروبات مسكرة، ومواد مخدرة، منها الحشيش، حيث أَقَرَّ عدد من المقبوض عليهم بتدخين سجائر الحشيش.

ورصد عدد من قائدي السيارات المتهورين، أحدهم يقود على سرعة 200 كيلومتر، فتم إيقافه من قبل المرور السري، واتضح أنه في حَالَة غير طبيعية، فيما برّر آخر السرعة بأنها “طاقات شباب زائدة”، وثالث بِأَنَّهُ مستعجل.

وأَوْضَحَ أحد رجال المرور، أنه بعد رصد سيارة مسرعة رفض قائدها التوقف ولاذ بالفرار، تم رفع رقم اللوحة للاستفسار، فتبين أن السيارة وصاحبها مطلوبان، كما أَقَرَّ أحد الموقوفين بشرب المسكر، وآخر بتدخين الحشيش.

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