3 أمور لا تخضع لـ«الضريبة المضافة».. تعرف عليها

تواصل – الرِّيَاض:

أكد حساب الضريبة المُضَافَة، أن السفر الدولي وتأجير السكن للطلاب “السكن الجامعي”، وبيع العقار السكني المستخدم من المالك)، لا يخضع لضريبة القيمة المُضَافَة.

وقال الحساب عبر موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ تويتر: ‘‘إن السفر الدولي (حتى وإن كان عن طريق رحلة توقف داخلية)، لا يخضع لضريبة القيمة المُضَافَة‘‘.

وأَضَافَ، أن تأجير البيوت السكنية والشقق السكنية للطلاب (مثل السكن الجامعي)، مُعفى من تطبيق ضريبة القيمة المُضَافَة، كذلك بيع العقار السكني (المستخدم من المالك) لا يخضع لضريبة القيمة المُضَافَة.