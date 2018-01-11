خلال 24 ساعة.. ضبط مستودع أغذية فاسدة ومخالفين للأنظمة بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أَسْفَرَت جهود الأجهزة الأمنية بشرطة مِنْطَقَة الرِّيَاض المشاركة خلال الحَمْلَة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، ممثلة بمركز شرطة الإِسْكَان والوزارات، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط عدد من مخالفي نظامي الإِقَامَة والعمل من جنسيات عِدَّة، كما تم ضبط مستودع مخصص لتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل محل تموينات وسط العاصمة.

وفِي ذَاتِ السِّيَاقِ، تم ضبط باعة متجولين امتهنوا بيع الخضروات والفواكه في الطرقات بجوار الحَاوِيات، دون مراعاة للاشتراطات الصحية والبيئية.

تم اتخاذ اللازم بمشاركة الجهات المختصة من وزارة التجارة وأمانة الرِّيَاض، وتمت إحَالَة المخالفين للجهات المختصة، وَفْقاً للأنظمة والتعليمات.