خلال 24 ساعة.. ضبط مستودع أغذية فاسدة ومخالفين للأنظمة بالرياض

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

بالفيديو.. اكتمال 22 مليون ريال لعتق رقبة «سجين» بعد القصاص من شقيقه

بالفيديو.. اكتمال 22 مليون ريال لعتق رقبة «سجين» بعد القصاص من شقيقه

حكم قضائي عاشِر لصالح «متضرري العقاري».. لا تحويل على البنوك

حكم قضائي عاشِر لصالح «متضرري العقاري».. لا تحويل على البنوك

كيف تخفض قيمة مخالفاتك المرورية إلى الحد الأدنى.. إذا لم يصلك تنبيه؟

كيف تخفض قيمة مخالفاتك المرورية إلى الحد الأدنى.. إذا لم يصلك تنبيه؟

متحدث التحالف: الحوثيون يهددون الملاحة الدولية وعلى الأمم المتحدة تسلم ميناء الحديدة

متحدث التحالف: الحوثيون يهددون الملاحة الدولية وعلى الأمم المتحدة تسلم ميناء الحديدة

خلال 24 ساعة.. ضبط مستودع أغذية فاسدة ومخالفين للأنظمة بالرياض

خلال 24 ساعة.. ضبط مستودع أغذية فاسدة ومخالفين للأنظمة بالرياض
0

تواصل – فريق التحرير:

أَسْفَرَت جهود الأجهزة الأمنية بشرطة مِنْطَقَة الرِّيَاض المشاركة خلال الحَمْلَة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، ممثلة بمركز شرطة الإِسْكَان والوزارات، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط عدد من مخالفي نظامي الإِقَامَة والعمل من جنسيات عِدَّة، كما تم ضبط مستودع مخصص لتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل محل تموينات وسط العاصمة.

وفِي ذَاتِ السِّيَاقِ، تم ضبط باعة متجولين امتهنوا بيع الخضروات والفواكه في الطرقات بجوار الحَاوِيات، دون مراعاة للاشتراطات الصحية والبيئية.

تم اتخاذ اللازم بمشاركة الجهات المختصة من وزارة التجارة وأمانة الرِّيَاض، وتمت إحَالَة المخالفين للجهات المختصة، وَفْقاً للأنظمة والتعليمات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الإحصاء»: 2.9% نسبة انتشار الإعاقة «البالغة» بين المواطنين.. والرياض تتصدر

«الإحصاء»: 2.9% نسبة انتشار الإعاقة «البالغة» بين المواطنين.. والرياض تتصدر

أمير الرياض يفتتح مهرجان «حمضيات الحريق» ويوجه بوضع خطة لتسويق المحصول (فيديو وصور)

أمير الرياض يفتتح مهرجان «حمضيات الحريق» ويوجه بوضع خطة لتسويق المحصول (فيديو وصور)

توقعات «الحصيني» خلال إجازة منتصف العام: طقس الرياض الأفضل وغبار على هذه المناطق

توقعات «الحصيني» خلال إجازة منتصف العام: طقس الرياض الأفضل وغبار على هذه المناطق

غداً.. افتتاح الملتقى الرابع للطيران بمشاركة «صقور السعودية» و«فرسان الإمارات»

غداً.. افتتاح الملتقى الرابع للطيران بمشاركة «صقور السعودية» و«فرسان الإمارات»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

في غزة.. تُجار وأصحاب حِرَف يتنازلون عن أموالهم لدى المُعسِرين
تقارير وحوارات

في غزة.. تُجار وأصحاب حِرَف يتنازلون عن أموالهم لدى المُعسِرين

المزيد
إهانة «شاعر» لوافد تُثير جدلاً بـ«تويتر».. هل تُدافِع «العمل» عن المواطن والمقيم؟
تقارير وحوارات

إهانة «شاعر» لوافد تُثير جدلاً بـ«تويتر».. هل تُدافِع «العمل» عن المواطن والمقيم؟

المزيد
مواهب الشباب.. حلقة ضائعة بين الوقف والإعلام
مقالات

مواهب الشباب.. حلقة ضائعة بين الوقف والإعلام

المزيد
الشعب الإيراني ينتفض فهل حان رحيل الملالي
تدوينات حرة

الشعب الإيراني ينتفض فهل حان رحيل الملالي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>