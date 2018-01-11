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تركي آل الشيخ يكشف حقيقة ترأس امرأة لأحد الأندية الرياضية

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة ترأس امرأة لأحد الأندية الرياضية
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تواصل – فريق التحرير:

نفى رئيس الهَيْئَة العامة للرياضة، اليوم الخميس، الأنباء التي ترددت بِشَأْنِ رئاسة امْرَأَة لأحد الأندية الرِّيَاضية في المَمْلَكَة.

وقال تركي آل الشيخ رئيس مجلس إِدَارَة الهَيْئَة العامة للرياضة، في تَغْرِيدة عبر حسابه على “تويتر”: “غير صحيح مَا يتردد حول رئاسة سيدة لأحد الأندية الرِّيَاضية”.

جاء ذلك تعليقاً على الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل بِشَأْنِ استقالة الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل من رئاسة النادي الأهلي، واحتفاظه بمنصب رئيس هَيْئَة أعْضَاء الشرف، وتكليف حصة العون رئيساً للنادي الأهلي خلفاً له؛ الأَمْر الذي نفاه آل الشيخ جملة وتفصيلاً.

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