بالأسماء.. اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة

تواصل – الرياض:

اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، مساء أمس الأحد، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة للأمن السيبراني المستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله القحطاني.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة على النحو التالي:

أ. د. عبدالله بن شرف الغامدي: نائب رئيس المجلس نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، أستاذ في هندسة البرمجيات ومؤسس قسم هندسة البرمجيات ومؤسس مركز القيادة والسيطرة للدراسات المتقدمة ورئيس العديد من المؤتمرات في مجال السايبر والبرمجة.

أ. أيمن السياري: وكيل المحافظ للاستثمار في مؤسسة النقد العربي السعودي عضو مجلس الإدارة في الصندوق السعودي للتنمية مسؤول تأسيس استراتيجية الدين العام للمملكة.

د. عصام الوقيت: يشغل حاليا منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية، رئيس مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية. له اهتمامات بحثية في مجال الويب وقواعد البيانات وشبكات التواصل الاجتماعي.

د. غسان الشبل: درجة الدكتوراه في الإدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية 1990م. شهادة برنامج الإدارة المتقدمة من جامعة هارفارد عام 1996م، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. الرئيس التنفيذي/ شركة الإلكترونيات المتقدمة.

أ. خالد الثبيتي: خبير في الشركات والأوراق المالية وعمليات الدمج والاستحواذ وخصوصية البيانات والأمن والإنشاءات الهندسية والبنية التحتية والطاقة والموارد الطبيعية والقانون الدولي. خبير في المسائل المتعلقة بقوانين الشركات والقوانين التجارية والمالية والعقارية إضافة إلى قضايا التحكيم والتقاضي.

أ. فيصل الخميسي: رجل أعمال رائد في مجال التقنية، خبرة لأكثر من 20 عاما في مجال تقنية المعلومات مع اهتمام خاص بتطبيقات الموبايل والذكاء الصناعي رئيس شركة ( Pte Mozat Ltd ) التي تُعد واحدة من أكبر شركات تطبيقات الموبايل في شرق آسيا، والتي يعمل فيها أكثر من 200 مهندس نظم في سنغافورة، منهم 15 PH.Ds بالإضافة للرياض والصين، وهي مصنفة من ضمن أكبر 10 شركاء في منطقة الشرق الأوسط لكل من ( Apple وGoogle) .

أ. عبدالرحمن الشتوي: رائد أعمال في مجال الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات. رئيس تنفيذي لشركة الحلول المبتكرة التي نجح في تحويلها من شركة محلية محدودة الخدمات إلى شركة رائدة في تقديم حلول أمن المعلومات. حصل على عدة جوائز مميزة منها جائزة الهيئة العامة الاستثمار كواحد من أكثر 100 شركة نمًوا.

د. معاذ الخلف: أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب بجامعة الملك سعود. دكتوراه في علوم الحاسب من جامعة كاليفورنيا سانتا بربرا عام 2015 حاصل على جائزة أفضل رسالة دكتوراه في هندسة البرمجيات لذلك العام. قام قبل سنة بتقديم كورس لغة جافا في منصة رواق.

أ. ديمة اليحيى: مشرفة تطوير الأعمال الإلكترونية وتطوير المعاملات الداخلية والخارجية في السوق المالية السعودية “تداول”. في وزارة الخارجية ترأست قسم تطوير الخدمات الإلكترونية. شغلت عدة مناصب مهمة في شركة مايكروسوفت لتصل إلى موقع الرئيس التنفيذي للحلول الإبداعية والتحول الرقمي. تمتلك خبرة واسعة في مجالات أخرى مثل التسويق، التجارة الإلكترونية، تعزيز الشراكات الاستراتيجية والبرمجة.

أ. العنود الشهري: رئيسة استراتيجية وسياسة الأمن السيبراني، شركة أرامكو السعودية خبرة تزيد على 3 سنوات في مجال الأمن السيبراني، تخرجت في جامعة الأمير محمد بن فهد (PMU ) بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات الإدارية ( مرتبة الشرف).