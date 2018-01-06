حماية المستهلك: 5 تنبيهات للمتسوّقين تجب معرفتها عند الشراء بالتقسيط

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

تفاصيل القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم

تفاصيل القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم

تعرف على مواعيد صرف الرواتب لمدة عام بعد توديع «الأبراج»

تعرف على مواعيد صرف الرواتب لمدة عام بعد توديع «الأبراج»

ضبط مقيم يزرع مخدرات بمنزله.. وهدد زوجته وابنته بالقتل (صور)

ضبط مقيم يزرع مخدرات بمنزله.. وهدد زوجته وابنته بالقتل (صور)

شركات بالقطاع الخاص تتفاعل مع الأوامر الملكية.. وتصرف بدل غلاء لموظفيها

شركات بالقطاع الخاص تتفاعل مع الأوامر الملكية.. وتصرف بدل غلاء لموظفيها

حماية المستهلك: 5 تنبيهات للمتسوّقين تجب معرفتها عند الشراء بالتقسيط

حماية المستهلك: 5 تنبيهات للمتسوّقين تجب معرفتها عند الشراء بالتقسيط
0

تواصل – متابعات

كشفت جمعية حماية المستهلك، اليوم (السبت)، عن خمس تنبيهات للمتسوقين، قالت إنه ينبغي معرفتها عند شراء سلعة بالتقسيط وذلك تحت شعار “اعرف حقك”.

وجاءت التنبيهات وفقاً للجمعية كالآتي: “أولاً: التأكد من أن الشركة أو المؤسسة مرخصة من قِبَل وزارة التجارة والصناعة، وثانيا: الاحتفاظ بنسخة أصلية من عقد التقسيط”.

أما التنبيه الثالث فأكدت الجمعية، أنه من الضروري أن يتضمن العقد وصفاً كاملاً لكل من (السلعة، ومقدار الثمن، والدفعة المقدمة، والمبلغ المتبقي، ومبالغ الدفعات وعددها).

رابعاً: شددت الجمعية على أنه لا يجوز للبائع المطالبة بفسخ العقد في حال كان المشتري ملتزما بدفع الأقساط وتأخر عن قسط واحد.

وأخيراً أكدت الجمعية أنه لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إضافية كتوصيل المنتج للمشتري إذا كان في نفس المنطقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«المواصفات» توجه نصائح قبل شراء المنتجات الكهربائية وتحذر من «المقلدة» (فيديو)

«المواصفات» توجه نصائح قبل شراء المنتجات الكهربائية وتحذر من «المقلدة» (فيديو)

لا تتسرع بفتح هواتف «أندوريد» بعد الشراء مباشرةً.. إليكَ 9 نصائح مهمة

لا تتسرع بفتح هواتف «أندوريد» بعد الشراء مباشرةً.. إليكَ 9 نصائح مهمة

الصحة: المملكة أعلى دول العالم في تسوس الأسنان.. وهذه طرق الوقاية (فيديو)

الصحة: المملكة أعلى دول العالم في تسوس الأسنان.. وهذه طرق الوقاية (فيديو)

«النيابة العامة» توجه نصائح لأولياء الأمور خلال فترة «الاختبارات»

«النيابة العامة» توجه نصائح لأولياء الأمور خلال فترة «الاختبارات»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد ضبطها 11 أميرًا.. قصة كتيبة «السيف الأجرب» (صور)
تقارير وحوارات

بعد ضبطها 11 أميرًا.. قصة كتيبة «السيف الأجرب» (صور)

المزيد
«#كلمة_لتجار_الجشع».. وسم على «تويتر» لمقاطعة «أرباب الغلاء»
تقارير وحوارات

«#كلمة_لتجار_الجشع».. وسم على «تويتر» لمقاطعة «أرباب الغلاء»

المزيد
مرجع شيعي سابق: المجتمع الإيراني في حالة انفجار.. والشعب كسر جدار الخوف
تقارير وحوارات

مرجع شيعي سابق: المجتمع الإيراني في حالة انفجار.. والشعب كسر جدار الخوف

المزيد
مبادرة «خلي الضريبة علينا».. إحساس بالمواطن ودعمه أم دعاية وتسويق؟
تقارير وحوارات

مبادرة «خلي الضريبة علينا».. إحساس بالمواطن ودعمه أم دعاية وتسويق؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>