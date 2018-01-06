حماية المستهلك: 5 تنبيهات للمتسوّقين تجب معرفتها عند الشراء بالتقسيط

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كشفت جمعية حماية المستهلك، اليوم (السبت)، عن خمس تنبيهات للمتسوقين، قالت إنه ينبغي معرفتها عند شراء سلعة بالتقسيط وذلك تحت شعار “اعرف حقك”.

وجاءت التنبيهات وفقاً للجمعية كالآتي: “أولاً: التأكد من أن الشركة أو المؤسسة مرخصة من قِبَل وزارة التجارة والصناعة، وثانيا: الاحتفاظ بنسخة أصلية من عقد التقسيط”.

أما التنبيه الثالث فأكدت الجمعية، أنه من الضروري أن يتضمن العقد وصفاً كاملاً لكل من (السلعة، ومقدار الثمن، والدفعة المقدمة، والمبلغ المتبقي، ومبالغ الدفعات وعددها).

رابعاً: شددت الجمعية على أنه لا يجوز للبائع المطالبة بفسخ العقد في حال كان المشتري ملتزما بدفع الأقساط وتأخر عن قسط واحد.

وأخيراً أكدت الجمعية أنه لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إضافية كتوصيل المنتج للمشتري إذا كان في نفس المنطقة.